Жертвами ДТП с грузовиком на Филиппинах стали 19 человек

В ДТП погибли как минимум 19 человек. Фото: pixabay

В ДТП погибли как минимум 19 человек. Фото: pixabay

На севере Филиппин грузовик с людьми упал в овраг, погибли как минимум 19 человек, еще более 20 пострадали.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное издание, все произошло вечером 31 октября. Грузовик с людьми ехал из провинции Калинга. Преимущественно среди пассажиров находились пожилые люди. Они ездили за правительственной помощью в виде денег и семян.

Известно, что водитель не смог справиться с управлением по причине неисправных тормозов. Сначала большегруз перевернулся, а после рухнул в овраг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае. Водитель, управляющий автомобилем марки Nissan Presage, выехал на полосу встречного движения, где врезался в машину Fiat Ducato. Всего в автомобилях было 16 человек.