Педофил надругался над девочкой на детской площадке в Приморском районе

Правоохранители разыскивают мужчину, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к правоохранителям с заявлением обратилась мать девочки. Она рассказала в полиции, что в период с летних месяцев по октябрь 2019 года неизвестный совершал развратные действия сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери. Все происходило на детских площадках по проспекту Авиаконструкторов и на улице Планерной.

Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Сланцев задержали за надругательство над 14-летней дочерью-инвалидом. Мужчина оперативно задержан. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.