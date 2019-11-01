Серийного грабителя цветочных салонов в Петербурге отправили за решетку на 9,5 лет

Серийного грабителя цветочных салонов в Петербурге отправили за решетку на 9,5 лет
Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении мужчины. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Зуфара Гарифуллина, который обвиняется в разбойном нападении на цветочный салон. Ранее его уже судили по той же статье.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, суд, учитывая предыдущие приговоры, назначил Гарифуллину наказание в виде 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Все пять эпизодов разбойного нападения произошли в марте 2018 года. Так, первой «жертвой» обвиняемого стал салон «Цветория» на Седова, где он украл выручке. Спустя некоторое время он явился в магазин «Цветландия» на Большевиков, и в тот же день он напал на салоны на Тельмана и Народной. Общий ущерб составил 35 тыс. рублей.

Пятый эпизод произошел в салоне «Лагуна Роз», откуда злоумышленник вынес более 18 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе раскрыта серия ограблений салонов сотовой связи в Петербурге.

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