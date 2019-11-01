Локальные ритейлеры могут объединить поставщиков

Александр Мышинский, глава сети магазинов «РеалЪ» возлагает надежды на объединение независимых локальных ритейлеров, а также на усиление работы с местными поставщиками продуктов и товаров народного потребления. «Мы перестали работать с крупными международными компаниями. Условия поставок с ними невозможные. Покупаем их товар у дистрибьюторов — иногда это намного дешевле», — говорит Мышинский.

О своем опыте создания успешной торговой сети, о прогнозах развития отрасли Александр Мышинский рассказал на очередном заседании клуба «Свое дело» (входит в Медиасиндикат).

Предприниматель начинал свой бизнес вдвоем с партнером более 25 лет назад, как оптовая компания, которая стала дистрибьютором мировых брендов чая и кофе, других ходовых товаров, и поставляла их в нарождающиеся торговые сети.

Со временем партнеры поняли, что без собственной розничной сети не обойтись и в 2009 году создали сеть магазинов «Реалъ», которые поначалу назывались «Реалъ — свежие продукты».

Сейчас в сети 60 магазинов и из них всего 10 расположены в центре города. Александр Мышинский особо отметил, что в центре города стало работать почти невозможно: сделать перепланировку без 100%-го согласия жителей нельзя, установить современное оборудование нельзя, открытый магазин может столкнуться со множеством проблем.

Тем временем независимые локальные сети пытаются выжить, объединив поставщиков, и достигают в этом определенных успехов.

Мышинский привел пример «Союз независимых сетей России», которые объединяют локальные продуктовые сети Урала и Сибири и успешно противостоят занимающим все выгодные торговые места федералам.

«Поскольку мы занимались и дистрибуцией, у нас есть склады. Объединяя логистику, мы можем снизить закупочные цены, увеличить маржу и сократить издержки. Согласно последним исследованиям, 72% покупателей обращают внимание на цены и выбирают магазин по цене. Соответственно, конкурентоспособности можно добиться только за счет объединения», — отметил Александр Мышинский.

Как сделать локальный бренд успешным

Успешный локальный бренд должен отличаться по ассортименту. «Мы выделяемся ассортиментом пива — местные крафтовые марки присутствуют у нас на полках, это может касаться не только пива», — рассказал Александр Мышинский. По его словам так как «Реалъ» локальная сеть, процесс заведения товара на полки занимает две недели, а не месяцы, как, например, у многих федералов.

«Мы перестали работать с крупными международными компаниями. Условия поставок с ними невозможные. Покупаем их товар у дистрибьюторов — иногда это намного дешевле. Нам приятно работать с небольшими производителями. Они нас отыскивают, сами приезжают из Челябинска, Алтайского края, южных областей России. Мы с нашими фермерами тоже поработали несколько раз. Сказали им: вот вам полка — ставьте, какой хотите товар, какую хотите цену, и забирайте деньги из кассы. И они через некоторое время исчезли — молоко по 150 руб за литр не продается, курица по 150 руб за кг не продается, значит, мы плохо работаем. Они уверены, что их предназначение — только производить товар. Поэтому вместо фермерской продукции мы вводим товар «средний плюс», — говорит Александр Мышинский.

Подробнее о заседании круглого стола читайте здесь

Вступайте в клуб «Свое дело»