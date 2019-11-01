В Петербурге подскочили продажи зимней резины

В среднем по Петербургу продавцы продают шины за 10,1 тысяч рублей. Фото: pixabay

В среднем по Петербургу продавцы продают шины за 10,1 тысяч рублей. Фото: pixabay

За год продажи зимней резины в Петербурге увеличились на 11%. Цены на зимнюю резину, при этом, подскочили на 7%.

Согласно данным сервиса «Авито», эти показатели выросли по сравнению с октябрем прошлого года. Так, в среднем по городу продавцы продают шины за 10,1 тысяч рублей.

В целом по стране рост продаж составил 17% за год. Наиболее активно резину за этот год покупали жители Красноярка, где продажи подскочили на 68%. А за резину там просят более 11 тысяч рублей, что делает ее самой дорогой по стране.

Следом за ним идут Ростов-на-Дону (34%) и Воронеж (31%). Снижение продаж зафиксировано только в Краснодаре — на 9%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти выпал снег. Водителей призывают переходить на зимнюю резину