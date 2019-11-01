На Заводском легковушка столкнулась с автобусом

На Заводском легковушка столкнулась с автобусом
Обстоятельства случившегося уточняются. Фото: vk.com/spb_today

В Колпинском районе Северной столицы иномарка врезалась в рейсовый автобус. Общественный транспорт почти не пострадал, а вот легковушка получила значительные повреждения.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 1 ноября, возле одного из домов по Заводскому проспекту. Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам свидетелей аварии, водитель автомобиля выезжал с парковки, однако не справился с управлением.

Легковушку занесло прямо в автобус №196, а затем, от удара, развернуло в противоположном направлении. Автобус отделался разбитым бампером, в то время как вся передняя часть авто оказалась смята. Информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что этой ночью на трассе во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

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