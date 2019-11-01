На Комендантском проспекте водитель сбил женщину на переходе

Мужчина за рулем легковушки Skoda на полной скорости врезался в женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 6:30 утра 1 ноября на Комендантском проспекте. О происшествии рассказали очевидцы инцидента в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». 50-летний водитель иномарки совершил наезд на 63-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая переходила дорогу по «зебре».

В результате аварии женщина получила тяжелые травмы. На кадрах видеосъемки видно, что Skoda даже не сбавила скорость, водитель будто бы не заметил пешехода. На данный момент обстоятельства случившегося уточняют правоохранительные органы.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о столкновении легковушки с рейсовым автобусом на Заводском проспекте. Происшествие, к счастью, обошлось без пострадавших.