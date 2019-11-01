ДТП с ВАЗ и Mitsubishi перекрыло заезд на Литейный мост

Вечером 1 ноября на повороте с Арсенальной набережной на Литейный мост произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и Mitsubishi.
Как сообщили свидетели произошедшего, ДТП произошло около 18 часов вечера. На повороте с Арсенальной набережной на Литейный мост столкнулись ВАЗ и внедорожник Mitsubishi.
Автомобили серьёзно не пострадали, но в результате ДТП проезд оказался перекрыт.
«Двое стукнулись и перегородили заезд на Литейный мост с Арсенальной набережной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».
Пользователи соцсетей, комментируя этот инцидент, отметили, что в этом месте часто происходят ДТП, потому что некоторые водители стараются ехать вторым рядом.
О пострадавших информации не поступало.
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