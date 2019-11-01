ДТП с ВАЗ и Mitsubishi перекрыло заезд на Литейный мост

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 1 ноября на повороте с Арсенальной набережной на Литейный мост произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и Mitsubishi.

Как сообщили свидетели произошедшего, ДТП произошло около 18 часов вечера. На повороте с Арсенальной набережной на Литейный мост столкнулись ВАЗ и внедорожник Mitsubishi.

Автомобили серьёзно не пострадали, но в результате ДТП проезд оказался перекрыт.

«Двое стукнулись и перегородили заезд на Литейный мост с Арсенальной набережной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Пользователи соцсетей, комментируя этот инцидент, отметили, что в этом месте часто происходят ДТП, потому что некоторые водители стараются ехать вторым рядом.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти на трассе столкнулись Suzuki Grand Vitara и Skoda Oktavia. Водитель «Шкоды» скончался на месте.