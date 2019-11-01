ДТП с двумя иномарками и троллейбусом парализовало движение на проспекте Науки

Вечером 1 ноября на проспекте Науки произошло ДТП с участием двух иномарок и троллейбуса.

В результате ДТП движение оказалось заблокировало движение общественного транспорта — троллейбусы и трамваи встали.

По словам очевидцев, в ДТП виноват водитель, который находился за рулем синего Kia. Как пишут свидетели произошедшего, он выезжал со двора дома 47 на проспекте Науки и столкнулся с Hyundai. Последний же, пытаясь избежать удара, врезался в троллейбус.

«Очередной проскакун на Kia, выезжая со двора дома 47 на проспект Науки, устроил ДТП с Солярисом, который пытаясь уйти от столкновения догнал Троллейбус. Троллейбусы стоят вместе с трамваями», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 1 ноября на повороте с Арсенальной набережной на Литейный мост произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и Mitsubishi. Как сообщили свидетели произошедшего, ДТП произошло около 18 часов вечера. Автомобили серьёзно не пострадали, но в результате ДТП проезд оказался перекрыт.