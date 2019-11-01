Под Петербургом водитель ВАЗ улетел в кювет и погиб

В Волховском районе Ленобласти ВАЗ-2115 съехал в кювет, водитель погиб на месте.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло днем около 16:00 1 ноября на 168 километре трассы «Кола» недалеко от деревни Манихино. Водитель 1966 года рождения не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП мужчина погиб на месте.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 1 ноября на повороте с Арсенальной набережной на Литейный мост произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и Mitsubishi. Как сообщили свидетели произошедшего, ДТП произошло около 18 часов вечера. Автомобили серьёзно не пострадали, но в результате ДТП проезд оказался перекрыт.