Семь пассажиров экстренно севшего SSJ-100 отказались лететь в Петербург

Никто не пострадал в результате инцидента. Фото: Pixabay

Никто не пострадал в результате инцидента. Фото: Pixabay

Семь пассажиров самолета SSJ-100, который экстренно сел в Тюмени после отказа двигателя, отказались лететь в Петербург на резервном борте.

«Семь человек отказались продолжать полет», — заявили в справочной службе аэропорта, сообщает РИА «Новости».

Авиакомпания вернет деньги за билеты тем пассажирам, которые отказались продолжить полет. Напомним, самолёт Sukhoi Superjer-100, летевший в Петербург, успешно приземлился в аэропорту Тюмени.

У самолета отказал двигатель во время полета.

Причиной отказа двигателя самолета SSJ-100 авиакомпании «Ямал» стала птица, попавшая в двигатель лайнера при взлете.

Самолет больше часа кружил в небе, вырабатывая топливо, чтобы совершить посадку в тюменском аэропорту.

На борту самолета находились 80 человек и шесть членов экипажа. Никто не пострадал в результате инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, есть пострадавшие. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в поле в в Раменском районе Московской области.