На перекрестке Партизана Германа и Ветеранов разбился Mercedes

На место происшествие прибыли все службы.Фото: vk.com/spb_today

На место происшествие прибыли все службы.Фото: vk.com/spb_today

Вечером 1 ноября на перекрестке Партизана Германа и Ветеранов Mercedes попал в ДТП.

Как сообщили очевидцы, на перекрестке стоит побитый Mercedes.

Водитель, находящийся за рулем Mercedes, попал в ДТП, в результате передняя часть автомобиля разбита. На место происшествие прибыли все службы.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.

На улице Партизана Германа образовалась небольшая однобалльная пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 1 ноября на повороте с Арсенальной набережной на Литейный мост произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и Mitsubishi. Как сообщили свидетели произошедшего, ДТП произошло около 18 часов вечера.