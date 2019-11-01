На проспекте Большевиков произошло ДТП с участием двух иномарок

На проспекте Большевиков произошло ДТП с участием двух иномарок
О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today стоп-кадр

Вечером 1 ноября в Невском районе произошло ДТП с участием двух иномарок.

По словам очевидцев, ДТП произошло на углу проспекта Большевиков и улицы Новоселов. В группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте» появилось видео с места происшествия. Судя по кадрам, после ДТП один из автомобилей сильно уменьшился в размерах.

О пострадавших информации не поступало.

Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 1 ноября на повороте с Арсенальной набережной на Литейный мост произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и Mitsubishi. Как сообщили свидетели произошедшего, ДТП произошло около 18 часов вечера.

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