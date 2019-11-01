Пассажиры экстренно севшего в Тюмени SSJ -100 прибыли в Петербург

Пассажиры, летевшие из Тюмени в Петербург, прибыли в аэропорт Пулково.

Прибытие состоялось в 23:22, согласно информации, которая появилась на табло рейсов.

Экстренно севший после взлета в аэропорту Рощино самолет был заменен на самолет SSJ-100 авиакомпании «Ямал».Новый лайнер вылетел из Рощино в 20:10 мск. На борту самолета находились 75 человек.

Напомним, самолёт Sukhoi Superjer-100, летевший в Петербург, успешно приземлился в аэропорту Тюмени. У самолета отказал двигатель во время полета. Причиной отказа двигателя самолета SSJ-100 авиакомпании «Ямал» стала птица, попавшая в двигатель лайнера при взлете. Самолет больше часа кружил в небе, вырабатывая топливо, чтобы совершить посадку в тюменском аэропорту. На борту самолета находились 80 человек и шесть членов экипажа. Никто не пострадал в результате инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, есть пострадавшие. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в поле в в Раменском районе Московской области.