На помощь к пострадавшему в ДТП на набережной Обводного прибыли спасатели

В ночь на 2 ноября, в Московском районе произошло ДТП, в результате которого одному из его участников потребовалась помощь спасателей.

По словам очевидцев, ДТП произошло на набережной Обводного канала, недалеко от Рузовского моста. В Сети появилось видео с места происшествия.

«Авария на набережной Обводного канала в 23:50 заняла правую и левую полосы. Проезд по средней полосе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Судя по кадрам в ДТП попал автомобиль марки Renault и еще одна легковушка, у которой сильно повреждена передняя часть. На месте происшествия работают спасатели.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 1 ноября на повороте с Арсенальной набережной на Литейный мост произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и Mitsubishi. Как сообщили свидетели произошедшего, ДТП произошло около 18 часов вечера.