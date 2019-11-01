В садоводстве под Кировском пожарные час тушили горящий дом

Поздно вечером 1 ноября в Кировском районе Ленобласти произошел пожар.

Как сообщили ГУ МЧС России по Ленобласти, пожар произошел на территории садового товарищества Заря.

Около 22:00 поступило сообщение о пожаре на Садовой улице в СНТ «Заря». В ликвидации пожара были задействованы девять человек и две единицы спецтехники.

Загорелся частный дом на площади 80 квадратных метров. Пожар удалось потушить в 22:57

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что при пожаре во Всеволожском районе Ленобласти погибли трое детей известного бизнесмена и бывший чиновник Смольного, который приходился предпринимателю тестем.