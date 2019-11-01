В Транспортном переулке «поцеловались» Mazda и Mitsubishi

В Транспортном переулке «поцеловались» Mazda и Mitsubishi
Не смогли разъехаться Mazda и Mitsubishi. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 1 ноября, в Центральном районе произошло ДТП с участием двух иномарок.

По словам очевидцев, ДТП произошло в Транспортном переулке около торгового комплекса «Платформа». Не смогли разъехаться Mazda и Mitsubishi. В результате произошло столкновение. Об этом сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

«За рулём был муж. В него врезался Mitsubishi, пытавшийся развернуться. Водитель мицубиси «не заметил» с его слов машины сзади», — рассказала пассажирка Mazda.

В результате ДТП никто не пострадал, однако автомобили получили механические повреждения.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 2 ноября, в Московском районе произошло ДТП, в результате которого одному из его участников потребовалась помощь спасателей.По словам очевидцев, ДТП произошло на набережной Обводного канала, недалеко от Рузовского моста.

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