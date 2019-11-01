Пассажир экстренно севшего SSJ100 описал момент посадки

Пассажир лайнера SSJ-100, экстренно приземлившегося в тюменском аэропорту рассказал о посадке лайнера после отказа двигателя.

По словам Андрея Макарова, ставшего свидетелем произошедшего, при посадке стюардессы и пилот инструктировали всех пассажиров, сообщает ТАСС.

«Все реагировали спокойно», — отметил он.

Он отметил также, что при разгоне и отрыве самолета от взлетной полосы, сразу же почувствовались толчки, которые повторялись несколько раз.

«Командир сказал, что мы вырабатываем топливо и возвращаемся в «Рощино», — рассказал очевидец.

После посадки пассажиры аплодировали пилотам.

Напомним, самолёт Sukhoi Superjer-100, летевший в Петербург, успешно приземлился в аэропорту Тюмени. У самолета отказал двигатель во время полета. Причиной отказа двигателя самолета SSJ-100 авиакомпании «Ямал» стала птица, попавшая в двигатель лайнера при взлете. Самолет больше часа кружил в небе, вырабатывая топливо, чтобы совершить посадку в тюменском аэропорту. На борту самолета находились 80 человек и шесть членов экипажа. Никто не пострадал в результате инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, есть пострадавшие. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в поле в в Раменском районе Московской области.