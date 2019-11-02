Петербуржца, который пытался вскрыть кассу Александровской больницы, задержали

Мужчину остановили росгвардейцы, которые оперативно отреагировали на звонок сотрудников медицинского учреждения.

Все случилось сегодня, 2 ноября, в магазине Александровской больницы. Обо всем сообщили в УВО войск национальной гвардии России по Санкт-Петербургу. Мужчина зашел в помещение, оттолкнув кассира от прилавка и попытался вскрыть кассу – он хотел забрать все деньги и скрыться, но не тут-то было. Бдительные сотрудники учреждения позвонили охранникам и рассказали о преступлении. Росгвардейцы вовремя задержали злоумышленника, который не успел скрыться с места происшествия. Его уже передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейших разбирательств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пожаловались на вымогателей, требовавших миллион рублей в Петроградском районе. О случившемся рассказал 56-летний мужчина.