В Петербурге пожаловались на вымогателей, требовавших миллион рублей в Петроградском районе

В отдел полиции Петроградского района Петербурга поступило сообщение о том, что двое мужчин насильно посадили мужчину в автомобиль Mercedes-Benz и увезли в неизвестном направлении.

О случившемся рассказал 56-летний мужчина. С его слов, все произошло 31 октября у дома 50 по Чкаловскому проспекту. К месту оперативно прибили сотрудники полиции. На участке был обнаружен указанный автомобиль, в котором находился указанный 29-летний гражданин.

На следующий день в полицию обратился 40-летний мужчина, который также пострадал от действий негодяев. Он рассказал, что обозначенный гражданин вместе с неизвестным, применив физическую силу, посадили его в Mercedes, и вывезли к дому 20 по набережной реки Карповки. Там, угрожая заявителю расправой, они требовали миллион рублей, а также деньги с проданного автомобиля Chevrolet Tahoe.

Мужчина добавил, что долга, из-за которого ему угрожали, не существует.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в настоящее время приняты меры к розыску злоумышленников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о вымогателях, которые грозили взорвать иномарки в петербургском автосалоне.