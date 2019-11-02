Вымогатели пригрозили петербургскому автосалону «бомбежкой» с воздуха, если им не заплатят пять биткоинов

Вымогатели пригрозили петербургскому автосалону &#171;бомбежкой&#187; с воздуха, если им не заплатят пять биткоинов
Злоумышленники пообещали взорвать дорогостоящие автомобили. Фото: Pixabay

Автосалон Porsche на Пулковском шоссе в Петербурге получил анонимное письмо с угрозами и требованием выкупа. Инцидент вынудил страж порядка заняться не совсем типичным осмотром.

В отдел полиции накануне, 1 ноября, обратился работник автосалона. Он рассказал, что на корпоративный сайт поступило письмо с угрозами, в котором говорилось о квадрокоптерах с взрывчаткой и пяти биткоинах. Последнего хватило бы, чтобы вымогатели не прибегали к действиям. Злоумышленники также заверили, что владельцам не удастся спрятать все автомобили.

Как сообщает «Фонтанка», после шести часов вечера в салон прибыли инспекторы ГИБДД, сотрудники ППС и вневедомственной охраны. Они осмотрели территорию торговой площади, однако опасных предметов было не обнаружено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который продал пенсионеру лекарства за 30 тысяч рублей. Мошенник представился медработником.

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