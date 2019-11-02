Вымогатели пригрозили петербургскому автосалону «бомбежкой» с воздуха, если им не заплатят пять биткоинов

Автосалон Porsche на Пулковском шоссе в Петербурге получил анонимное письмо с угрозами и требованием выкупа. Инцидент вынудил страж порядка заняться не совсем типичным осмотром.
В отдел полиции накануне, 1 ноября, обратился работник автосалона. Он рассказал, что на корпоративный сайт поступило письмо с угрозами, в котором говорилось о квадрокоптерах с взрывчаткой и пяти биткоинах. Последнего хватило бы, чтобы вымогатели не прибегали к действиям. Злоумышленники также заверили, что владельцам не удастся спрятать все автомобили.
Как сообщает «Фонтанка», после шести часов вечера в салон прибыли инспекторы ГИБДД, сотрудники ППС и вневедомственной охраны. Они осмотрели территорию торговой площади, однако опасных предметов было не обнаружено.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который продал пенсионеру лекарства за 30 тысяч рублей. Мошенник представился медработником.