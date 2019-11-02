Неизвестный продал пенсионеру лекарства за 30 тысяч в Петербурге

В Калининском районе Петербурга сотрудники правопорядка разыскивают злоумышленников, которые под видом медработников продают пенсионерам дорогостоящие лекарства.

Жертвой мошенников стал 82-летний мужчина, проживающий в одном из домов по улице Софьи Ковалевской. 31 октября ему поступил телефонный звонок от неизвестного гражданина, который представился работником известного медцентра. Злоумышленник предложил пенсионеру приобрести лекарство стоимостью 96 тыс. рублей, однако для жителя была сделана большая скидка, по которой лекарство обошлось бы ему в 30 тыс. рублей.

Позже в его квартиру пришел неизвестный с данным лекарством, после чего пенсионер передал ему деньги. Затем мужчина решил проверить покупку в справочном центре указанного медучреждения, однако там ему ответили, что не производят продажу лекарств.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по данному факту проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске злоумышленника, который похитил иномарку стоимостью более трех миллионов рублей.