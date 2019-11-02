Неизвестный похитил Cadillac за 3 миллиона в Петербурге

В Северной столице разыскивают злоумышленников, совершивших хищение дорогостоящих автомобилей.

Накануне, 1 ноября, о хищении иномарок заявили сразу двое жителей. Первое сообщение поступило в полицию Петроградского района. 30-летний владелец автомобиля Cadillac Escalade сообщил, что оставил машину у одного из домов по Каменноостровскому проспекту. Однако позже у указанного места автомобиль не обнаружил. Его стоимость мужчина оценил в 3 млн. 500 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела

О втором преступном инциденте сообщила 42-летняя жительница Выборгского района. Ее Porsche Cayenne похитили с улицы Ивана Фомина. Стоимость иномарки 5 млн рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции занимаются розыском злоумышленников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о жителе, который незаконно держал дома оружие. Мужчину сдала его сожительница.