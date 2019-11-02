Хранение оружия соседа привело к возбуждению уголовного дела в Рощино

В Выборгском поселке Ленобласти полицейские задержали жителя, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

Оружие обнаружили в одном из домов по улице Садовой в поселке Рощино. О его нахождении заявила 44-летняя женщина. Со слов гражданки, пистолет, который был снаряжен 6 патронами, принадлежал ее 65-летнему сожителю. Стражи порядка задержали указанного мужчину.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, сожитель заверил, что оружие не его, а соседа, который скончался около месяца назад. Однако от наказания это его не спасло.

По факту незаконного приобретения и хранения оружия, возбуждено уголовное дело. Мужчине назначена подписка о невыезде.

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