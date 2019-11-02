В кустах Мурино заметили завалявшийся каршеринг

В кустах Мурино заметили завалявшийся каршеринг
Каршеринг улетел в кювет. Фото: vk.com/9kino.live

Во Всеволожском районе Ленобласти автомобилисты заметили каршеринговый автомобиль, который улетел в кювет.

Дорожный инцидент с машиной «Яндекс.Драйва» произошел сегодня ночью, 2 октября, на безымянной дороге в Мурино. Очевидцы добавили в сообществе «Девяткино LIVE Мурино», что не понимают, как водитель смог «нырнуть» в кювете.

На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что авто стоит в кустах у дороги. Водителя арендованного автомобиля очевидцы на месте не застали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о гонщике, который снес ограждение. Машина сильно пострадала. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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