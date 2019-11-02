Замначальника петербургского отдела УГИБДД арестовали на 2 месяца

Замначальника петербургского отдела УГИБДД арестовали на 2 месяца
Суд отправил подозреваемого под арест. Фото: https://pixabay.com

Михаила Александрова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом стало известно сегодня, 2 ноября. Обо всем сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Замначальника второго отдела управления ГИБДД по Северной столице и Ленниградской области Михаила Александрова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что деньги предлагали грузоперезчики. Приморский районный суд принял решение арестовать чиновника на два месяца.

Тем временем защита подсудимого отрицает причастность подозреваемого к преступлению. Адвокаты просили о домашнем аресте, но суд остался при своем мнении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро продлили арест. Фигуранты дела о теракте на станции метро «Технологический институт» останутся под арестом до 12 февраля.

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Замначальника петербургского отдела УГИБДД арестовали на 2 месяца
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