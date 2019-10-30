Обвиняемым по делу от теракте в петербургском метро продлили арест

Трагический инцидент в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года на станции "Технологический институт". Террорист-смертник взорвал бомбу прямо в вагоне состава, находящегося между "Сенной" и "Техноложкой". Фото: Baltphoto

Трагический инцидент в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года на станции "Технологический институт". Террорист-смертник взорвал бомбу прямо в вагоне состава, находящегося между "Сенной" и "Техноложкой". Фото: Baltphoto

Фигуранты дела о теракте на станции метро «Технологический институт» в апреле 2017 года останутся под арестом до 12 февраля.

По мнению суда, существует вероятность, что освобожденные из-под ареста подозреваемые могут покинуть территорию России, чтобы продолжить преступную деятельность. О решении Второго Западного окружного военного суда стало известно в среду, 30 октября.

Все одиннадцать фигурантов уголовного дела проведут в заключении еще три месяца, арест продлили до 12 февраля 2020 года. Подсудимые, не признающие своей вины, остались недовольны этим решением, а заключенная Шохиста Каримова заявила, что затянувшийся судебный процесс отрицательно влияет на состояние её здоровья.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава ФСБ поделился информацией о предотвращении 39 терактов на территории РФ с начала 2019 года.