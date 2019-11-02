В Ленобласти за сутки в пожарах погибли 4 человека

Выходные проходят не очень удачно – за три дня в собственных домах погибло девять человек.

Об этом стало известно сегодня, 2 ноября. Обо всем сообщают в ГУ МЧС по Ленинградской области. Один из пожаров случился в садоводстве «Кюльвия». Там горел дом на 96 квадратных метров – спасатели, разбирая завалы, нашли тела мужчины и женщины. Чуть позже огонь тушили в садоводстве «Заря». Там ликвидировали возгорание в частном доме, а вот жизнь хозяину спасти не успели. Третий инцидент произошел в деревне Мыза-Ивановка, где вспыхнул 130-метровый дом. Среди пепла обнаружили труп мужчины – им оказался 90-летний пенсионер. До сих пор не ясно, что стало причинами пожаров. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Салова горит автосервис, площадь пожара 400 кв. м. На борьбу с огнем отправились одиннадцать единиц техники и 44 пожарных. На данный момент информации о пострадавших нет. Выясняются причины и обстоятельства возгорания.