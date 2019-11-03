Вашингтон назвал Москву реальной военной угрозой

Значительный прогресс и возрастающие способности России делают ее самой реальной военной угрозой для США, считают эксперты исследовательского института Heritage Foundation.

По словам специалистов, самый большой арсенал ядерного оружия находится менно у России. Отмечается, что оно способно уничтожить необходимые Москве цели на территории США. Также эксперты отметили превосходство ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей», противоспутниковых комплексов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также танков российского производства.

Авторы исследования считают, что Россия является достойным США противников, который может угрожать Штатам не только обычными, но и нетрадиционными средствами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что госдолг США достиг рекордной отметки в $23 триллиона