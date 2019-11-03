Вашингтон назвал Москву реальной военной угрозой

Вашингтон назвал Москву реальной военной угрозой
Эксперты отметили превосходство российского оружия над американским. Фото: pixabay

Значительный прогресс и возрастающие способности России делают ее самой реальной военной угрозой для США, считают эксперты исследовательского института Heritage Foundation.

По словам специалистов, самый большой арсенал ядерного оружия находится менно у России. Отмечается, что оно способно уничтожить необходимые Москве цели на территории США. Также эксперты отметили превосходство ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей», противоспутниковых комплексов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также танков российского производства.

Авторы исследования считают, что Россия является достойным США противников, который может угрожать Штатам не только обычными, но и нетрадиционными средствами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что госдолг США достиг рекордной отметки в $23 триллиона

армия вооружение оружие россия США ядерное оружие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Налог для самозанятых введут по всей России в следующем году
Пожар в Гатчинском районе потушили за два часа
Врачи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Эксперты установили опасность женского храпа
Машины в России смогут самостоятельно парковаться и вызывать «скорую»
Вашингтон назвал Москву реальной военной угрозой
Максим Фадеев упрекнул Наргиз в отсутствии ума
Названы самые быстро ржавеющие иномарки в России