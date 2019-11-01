Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 триллиона

Как пишут американские СМИ, госдолг вырос с приходом к власти Дональда Трампа. Фото: Pixabay

Как пишут американские СМИ, госдолг вырос с приходом к власти Дональда Трампа. Фото: Pixabay

Согласно данным американского Минфина, госдолг США увеличился до $23 трлн, тем самым достигнув рекордной отметки.

По информации ведомства, это эта цифра актуальна по состоянию на четверг, 31 октября.

Как пишет издание The Hill, госдолг вырос с момента прихода на пост президента США Дональда Трампа — с инаугурации, когда он составлял $19,9 трлн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что санкции против госдолга РФ могут внести в оборонный бюджет США. Внесенный сенаторами Крисом Ван Холленом и Марко Рубио документ содержит положение о запрете для граждан США на любые операции с российскими долговыми обязательствами.