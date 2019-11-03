Пожар в Гатчинском районе потушили за два часа

Пожар в Гатчинском районе потушили за два часа
Пожар потушили за два часа. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Ночью 3 ноября в Гатчинском районе Ленобласти загорелся частный дом. Пожарным потребовалось два часа на ликвидацию возгорания.

По данным главка МЧС России по Ленобласти, экстренные службы получили информацию о возгорании в поселке Чаща в 0:22 ночи в воскресенье. На место происшествия выехали 12 пожарных и три спецмашины.

Огонь распространился в частном доме по площади 36 кв.м. С пожаром справились за два часа — в 2:09 его потушили.

О пострадавших ничего не известно. Все детали произошедшего, а также причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти за сутки в пожарах погибли 4 человека. Выходные проходят не очень удачно – за три дня в собственных домах погибло девять человек.

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