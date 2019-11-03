Налог для самозанятых введут по всей России в следующем году

Налоговый режим для самозанятых предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны платить государству 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Фото: https://pixabay.com/

Налоговый режим для самозанятых предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны платить государству 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Фото: https://pixabay.com/

С июля следующего года во всех российских регионах введут налог для самозанятых граждан, сообщили в Минфине России.

По данным ведомства, порядка 250 тысяч человек были зарегистрированы в ходе эксперименты по введению налога на профессиональный доход. В Минфине отмечают, что он прошел успешно.

Эксперты изучат опыт внедрения эксперимента в четырех регионах России по итогам года и доработают все необходимые недочеты. Это необходимо для минимизирования возможных бюджетных рисков.

Добавим, что сейчас налог для самозанятых действует в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Режим предполагает взносы в ФОМС, не обязывая перечислять деньги в ПФР.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге хотят ввести налоговый режим для самозанятых.