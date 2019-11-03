Hyundai Solaris перевернулся на Парнасе, убегая от ДПС

Днем 3 ноября на пересечении 6-го Верхнего и Домостроительной перевернулся Hyundai Solaris.

Как сообщают свидетели произошедшего, водитель Hyundai Solaris пытаясь скрыться от ДПС, врезался в автомобиль марки Mazda, выехал на встречную полосу и погнал в сторону КАД.

«Солярис «убегал» от ДПС:ударил мазду, выехал на встречную,чуть в нашу машину не въехал, и погнал дальше в сторону кад, дпс была только 1 машина, погнали за ним. Вот итог. Блокировать его был не вариант-он шел на таран», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

На место происшествия прибыли скорая и сотрудники ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что днем 3 ноября на пересечении проспекта Энгельса и улицы Заречной произошло ДТП с участием трех автомобилей. По словам очевидцев, среди попавших в ДТП оказался автомобиль «Яндекс.Драйв».