На Большой Пороховской Mazda сбила мужчину

На Большой Пороховской Mazda сбила мужчину
В результате ДТП пострадали два человека. Фото: vk.com/spb_today

На Большой Пороховской днем 3 ноября ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, на Большой Пороховской темно-синяя Mazda протаранила мужчину.

«На Большой Пороховской темно-синяя мазда случайно протаранила мужика, скорая уже забрала женщину из мазды»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Сейчас проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что днем 3 ноября на пересечении проспекта Энгельса и улицы Заречной произошло ДТП с участием трех автомобилей. По словам очевидцев, среди попавших в ДТП оказался автомобиль «Яндекс.Драйв».

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