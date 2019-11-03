Суд отправил под арест двух фанатов «Зенита» после огненной встречи на «Газпром Арене»

Петроградский районный суд рассмотрел четыре материала по делам об административных правонарушениях в отношении фанатов «Зенита».

Один из фанатов получил пять суток административного ареста и запрет на посещение матчей сроком на полтора года. Суд установил, что он на матче «Зенит» — ЦСКА поджег шарф, чем создал угрозу безопасности жизни и здоровью зрителей, сообщили gazeta.spb.ru в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Другой фанат получил восемь суток административного ареста с запретом посещения матчей на два года за поджог файера. Фанаты пытались убедить судью, что таким образом выражали радость, как команде удалось сравнять счёт

Еще одного болельщика суд оправдал, не найдя в действиях состава преступления. Он якобы бросил под ноги фанатов зажженную петарду.

Напомним, 2 ноября на «Газпром Арене» прошел матч между петербургским «Зенитом» и московским «ЦСКА». Матч закончился со счетом 1:1.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал петербургский «Зенит» на 150 тысяч рублей за поведение болельщиков по итогам матча 11 тура чемпионата России по футболу. За оскорбительные выражения своих фанатов «Зенит» заплатит 60 тысяч рублей, а за использование болельщиками пиротехники сумма штрафа составит 90 тыс. рублей.