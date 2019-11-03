На матч «Зенит» — «Лейпциг» назначен израильский арбитр Гринфельд

Израильская бригада арбитров обслужит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между петербургским «Зенитом» и немецким «Лейпцигом».

Главным судьей встречи будет 38-летний Орель Гринфельд. Его ассистентами выступят Рой Хассан и Идан Яркони, резервным судьей назначен Эйтан Шмулевич, сообщает пресс-служба УЕФА.

На матче также будет работать система видеопомощи арбитру (VAR), видеопомощником судьи назначен португалец Жоау Пиньейру.

Напомним, матч состоится 5 ноября на «Газпром Арене». Начало в 20.55 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дзюба надеется, что «Зенит» не повторит ошибок в матче с «Лейпцигом». Он хочет, чтобы команда осознала все свои ошибки и не повторяла их. Особенно важно учитывать промахи перед игрой с «Лейпцигом», которая состоится совсем скоро. Футболист убежден, что был пропущен необязательный гол.