На перекрестке Доблести и Ленинского столкнулись Uber и Lada

На перекрестке Доблести и Ленинского столкнулись Uber и Lada
О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 3 ноября в Красносельском районе столкнулись Uber и Lada.

По словам очевидце ДТП произошло на пересечении улицы Доблести и Ленинского проспекта.

«Очередной неудачный поворот на перекрестке Доблести и Ленинского. Вроде без пострадавших», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. В результате ДТП, судя по фото, пострадали автомобили – у них разбиты бампера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что днем 3 ноября на пересечении проспекта Энгельса и улицы Заречной произошло ДТП с участием трех автомобилей. По словам очевидцев, среди попавших в ДТП оказался автомобиль «Яндекс.Драйв».

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На перекрестке Доблести и Ленинского столкнулись Uber и Lada
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