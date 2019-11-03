Концепцию развития России до 2020 года признали невыполнимой

Достичь снижения уровня абсолютной бедности также не удалось - на сегодняшний день за чертой бедности живут 18,6 млн человек. Фото: Pixabay

Достичь снижения уровня абсолютной бедности также не удалось - на сегодняшний день за чертой бедности живут 18,6 млн человек. Фото: Pixabay

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, принятая в 2008 году, оказалась невыполненной.

Планировалось, что в 2015-2020 годах Россия должна была войти в ТОП-5 стран по объему ВВП. По итогам прошлого года Россия находится на шестом месте.

Кроме того, согласно документу, к 2020 году российская экономика должна была достигнуть стабильных темпов роста в 6,4–6,5% в год. Однако среднегодовой рост ВВП в период с 2014-2018 годах составил 0,5%, в 2019-2020, по прогнозу аналитиков, он составит 1,3-1,7%, сообщает РБК.

Концепция ставила целью увеличение реальных располагаемых доходов россиян в 2012-2020 годах на 64–72%.

Как пишет издание, со ссылкой на данные Росстата, с 2014 года наблюдается непрерывная отрицательная динамика, околонулеой рост зафиксирован только в 2018 году. С 2012 года к третьему кварталу текущего реальные располагаемые доходы россиян снизились на 5%.

Достичь снижения уровня абсолютной бедности также не удалось — на сегодняшний день за чертой бедности живут 18,6 млн человек.

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