В Невском районе с погоней задержали пьяного водителя

В Невском районе сотрудники ДПС с погоней задержали водителя, нарушившего правила ПДД.

Около 16 часов 3 ноября у дома 5 по улице Коллонтай был замечен автомобиль Опель Астра, который «проходил как транспортное средство, ранее скрывшееся с места ДТП, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. На законные действия сотрудников Госавтоинспекции об остановке водитель не отреагировал и, увеличив скорость, попытался скрыться.

У дома 21/1 по улице Коллонтай водитель был задержан.За рулем оказался 40-летний местный житель, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель легкового автомобиля пытался скрыться от патруля ГИБДД, но те оказались быстрее. Ночная погоня попала на видео, ее успел зафиксировать петербургский водитель на видеорегистратор. Так, по кадрам видно, как водитель Hyundai Solaris пытался уехать от патрульной машины ГИБДД.