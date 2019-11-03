Перед матчем «Зенит» — «РБ Лейпциг» болельщики услышат музыку Баха и Бетховена

Перед матчем петербургского футбольного «Зенита» против «РБ Лейпциг» 5 ноября ожидает традиционный фан-променад с обширной развлекательной программой.

Болельщики, который придут на этот матч, смогут насладиться шедеврами немецкой классической музыки, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Для них прозвучат произведения Бетховена, Баха, Шуберта и Шумана.

Любителей прогрессивной музыки будет ждать сцена «Черного рождества» от знаменитого фестиваля «Пиратская станция». Кроме того, музей «Лабиринтум» представит яркое научное шоу, посвященное немецким ученым и изобретателям.

Напомним, матч состоится 5 ноября на «Газпром Арене». Начало в 20.55 мск. Кроме того, сегодня стало известно, что израильская бригада арбитров обслужит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между петербургским «Зенитом» и немецким «Лейпцигом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дзюба надеется, что «Зенит» не повторит ошибок в матче с «Лейпцигом». Он хочет, чтобы команда осознала все свои ошибки и не повторяла их. Особенно важно учитывать промахи перед игрой с «Лейпцигом», которая состоится совсем скоро. Футболист убежден, что был пропущен необязательный гол.