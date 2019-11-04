Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов

Из консервированной рыбы можно получить большое количество белка, жирных кислот и витаминов.
Со слов врача-диетолога Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяны Солнцевой, консервация сохраняет полезные свойства продукта. Она отметила, что рыба содержит такие полезные элементы, как витамины D, группы В, фосфор, кальций, селен, цинк.
Как сообщили «Аргументы и факты», диетолог добавила, что наибольшее количество белка содержится в тунце, а витамина D и омега-2 жирных кислот — в печени трески.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что космонавтам добавят в меню рыбные консервы. До этого выпускалось более 10 видов рыбных консервов, однако потом их выпуск прекратили.