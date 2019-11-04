Ученые выяснили, что курильщики стареют быстрее

Эксперты выяснили, что курение наносит вред внешнему виду курильщика, а также определили, какие последствия ждут бросивших вредную привычку.

Специалисты из Бристольского университета напомнили, что курение вредит здоровью, а также может привести к развитию серьезных заболеваний. Как сообщили в научном издании Naked Science, ученые определили, что у курильщиков кожа лица действительно стареет гораздо быстрее, чем у тех, кто не курит вовсе.

Эксперты также отметили, что у зависимых людей фиксируется повышенный риск развития ХОБЛ и рака кожи. Они заключили, что указанные последствия подтвердили опасность данной вредной привычки и необходимость борьбы с ней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в России родителей могут начать штрафовать, чьи несовершеннолетние дети курят.