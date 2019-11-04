Промоина в асфальте на Глухарской затянула Volkswagen

В Приморском районе Петербурга автомобиль Volkswagen провалился в промоину в асфальте. Яма, по словам очевидцев, образовалась из-за прорыва трубы с холодной водой.

Инцидент произошел на Глухарской улице в ночь на 4 ноября. Достать автомобиль из ямы удалось без помощи аварийных служб.

«В размыв дороги на Глухарской улице провалилась машина, вытащили силами соседей», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, зона прорыва находится в ответственности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Работники аварийной службы оградили опасное местно днем в воскресенье. Однако некрепкой оказалась соседняя полоса — машина провалилась в метре от огороженной зоны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у дома 39 по улице Маршала Тухачевского обрушился асфальт.