Петербуржец украл у собственной матери бытовую технику

Петербуржец украл у собственной матери бытовую технику
По грабежа возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Приморском районе Петербурга сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в грабеже у собственной матери.

Преступный инцидент произошел 29 октября в одном из домов по Приморскому шоссе. В отдел полиции обратилась 60-летняя жительница. С ее слов, злоумышленник вынес из квартиры бытовую технику стоимостью 20 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и области, по факту грабежа уголовное дело возбудили в отношении 28-летнего сына заявительницы. Мужчина, применив физическую силу к матери, совершил хищение указанной бытовой техники. Ему назначена подписка о невыезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в районе второго Елагина моста спасатели вытащили тело мужчины. Причины смерти выясняются.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб уголовное дело
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