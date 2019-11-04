В ЦПКиО спасатели вытащили тело мужчины в синих трусах

В ЦПКиО спасатели вытащили тело мужчины в синих трусах
Спасатели вытащили погибшего из воды. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На территории ЦПКиО в Петроградском районе Петербурга спасатели вытащили тело мужчины в синих трусах. Все произошло накануне, 3 ноября.

В МЧС позвонил охранник парка. Он рассказал, что в средней Невке в районе второго Елагина моста, возможно, утонул человек. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Как сообщили в правоохранительных органах, тело мужчины достали из воды, он был в одних трусах.

В настоящее время устанавливается личность погибшего. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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