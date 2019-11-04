Домушник вынес 80 тысяч и бытовую технику из квартиры на Красносельском шоссе

В Красносельском районе Северной столицы злоумышленник вынес из квартиры 80 тыс. рублей и бытовую технику.

Преступный инцидент произошел накануне, 3 ноября, в одном из домов на Красносельском шоссе. В отдел полиции обратился 43-летний мужчина. Со слов заявителя, неизвестный подобрал ключи ко входной двери и проник внутрь помещения. Он также добавил, что все случилось в период с 12:30 до 19:00.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и области, общую сумму ущерба мужчина оценил в 155 тыс. рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правопорядка начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в одном из отелей Цюриха обнаружили убитого парикмахера Роналду. У мужчины имелись ножевые ранения.