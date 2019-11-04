В Цюрихе найдено тело личного парикмахера Роналду

В Цюрихе найдено тело личного парикмахера Роналду
Предварительная версия следствия – убийство. Фото: Pixabay

Личного парикмахера легендарного футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду нашли мертвым.

Тело Рикардо Маркес Феррейра обнаружила горничная в одном из отелей Цюриха, расположенном в районе Альбисриден. Погибший лежал на кровати с ножевыми ранениями. Как сообщил ведущий португальский таблоид Correio da Manha, в помещении ощущался явный запах спиртного.

Предварительная версия следствия – убийство.

Последние два года Феррейро жил в Цюрихе. В отеле, где его обнаружили, он находился около недели. К нему также обращались португальские модели и актрисы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, о заявлении известного футболиста. Криштиану Роналду заявил, что футболистам слишком много платят.

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В Цюрихе найдено тело личного парикмахера Роналду
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