Роналду считает, что футболисты слишком дорого стоят

Роналду: Игрок может набирать стоимость в 100 млн, не показывая на поле ничего. Фото: скриншот Instagram

Роналду: Игрок может набирать стоимость в 100 млн, не показывая на поле ничего. Фото: скриншот Instagram

“Ювентус” заплатил за португальца 112 млн евро в 2018 году.

Криштиану Роналду считает, что футбольные клубы слишком много платят за футболистов. Форвард “Ювентуса” заявил, что не понимает, как сейчас клубы оценивают стоимость игроков.

Роналду вспомнил переход Жоао Феликса из “Бенфики” в “Атлетико” за 126 млн евро в разговоре с Marca. Он заявил, что игрок может набирать стоимость в “100 млн”, никак не проявляя себя на футбольном поле.

Футболист связал ситуацию с трансферами с количеством денег, которое вращается в футболе. Роналду заявил, что не согласен с ценами на защитников и вратарей в 70-80 млн, но признал, что люди должны уважать мир, в котором им приходится жить.

“Ювентус” заплатил 112 млн евро за самого 33-летнего на тот момент Криштиану Роналду в 2018 году. Португальцу будет приятно услышать, что “Зенит”, по сведениям журналиста Конова, заплатил за полузащитника Алексея Сутормина всего 50 тысяч рублей (679 евро), как GazetaSPb ранее сообщила.