Рецидивиста задержали за изнасиловании юной девушки в Сланцах

Рецидивиста задержали за изнасиловании юной девушки в Сланцах
Мужчину задержали по подозрению в изнасиловании. Фото: pixabay.com

В Сланцевском районе Ленобласти по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки задержали мужчину. Ранее он был осужден за аналогичное преступление.

В полицию 3 ноября обратилась молодая девушка. Она сообщила, что малознакомый мужчина изнасиловал её на съемной квартире в Сланцах, пишет 47news.

Подозреваемый задержан. Им оказался 3о-летний безработный житель города Волхов. Известно, что в 2008 году он был на пять лет осужден за изнасилование. Мужчина также был привлечен к ответственности за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сланцах мужчину задержали за надругательство над 14-летней девочкой-инвалидом по психическому заболеванию. О произошедшем рассказала мать подростка.

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Рецидивиста задержали за изнасиловании юной девушки в Сланцах
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