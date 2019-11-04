Рецидивиста задержали за изнасиловании юной девушки в Сланцах

В Сланцевском районе Ленобласти по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки задержали мужчину. Ранее он был осужден за аналогичное преступление.

В полицию 3 ноября обратилась молодая девушка. Она сообщила, что малознакомый мужчина изнасиловал её на съемной квартире в Сланцах, пишет 47news.

Подозреваемый задержан. Им оказался 3о-летний безработный житель города Волхов. Известно, что в 2008 году он был на пять лет осужден за изнасилование. Мужчина также был привлечен к ответственности за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сланцах мужчину задержали за надругательство над 14-летней девочкой-инвалидом по психическому заболеванию. О произошедшем рассказала мать подростка.