Чиновника в гидрокостюме нашли мертвым в реке Быстрица

Чиновника в гидрокостюме нашли мертвым в реке Быстрица
Мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области выясняют причины смерти чиновника. Тело мужчины нашли в реке Быстрица.

Одет погибший был в гидрокостюм, ласты и маску. Недалеко от него плавал гарпун для подводной охоты.

Погибшим оказался специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Лужского района Ленобласти, пишут «Невские Новости». По предварительным данным, он ушел на рыбалку к реке Быстрица и не вернулся.

Причиной смерти чиновника мог стать сердечный приступ. Признаки насильственной смерти на его теле не обнаружены. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за проблем с сердцем скончался член городской избирательной комиссии от партии КПРФ Николай Левшин. Смерть его, по словам коллег, была скоропостижной.

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Чиновника в гидрокостюме нашли мертвым в реке Быстрица
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